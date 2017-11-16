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Başkanı Baran: Gece ulaşımı Ankara’ya canlılık kazandıracak

Giriş Tarihi: 16.11.2017 13:07
ATO Başkanı Baran: Gece ulaşımı Ankara’ya canlılık kazandıracak

Ankara Ticaret Odası () Yönetim Kurulu Başkanı , Belediye’nin en yoğun 35 hatta 24 saat toplu ulaşım hizmeti vermeye başlamasının hem Ankara halkı hem de esnaf ve tüccar açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Karardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 'ya teşekkür eden Baran, şunları söyledi:

"Ankara'da gece ulaşımının olmaması çok büyük bir eksiklikti. Belli bir saatten sonra Başkent'te hayat duruyordu. Aldığı karardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna'ya teşekkür ediyoruz. İşi gereği geç saatlere kadar çalışan vatandaşlarımız ulaşım imkânına kavuşacaklar. Bu karar Ankara'nın ticari hayatını da olumlu etkileyecek."

Ankara'nın merkezinde peş peşe yaşanan terör saldırıları nedeniyle ekonomik kayba uğrayan Kızılay esnafının, toplu ulaşımın geç saatlere kadar devam etmesi yolunda talepleri olduğunu hatırlatan Baran, "Belediyemizin gece ulaşımı uygulaması Ankara'ya canlılık kazandıracak. Ankara, diğer dünya başkentleri gibi 24 saat yaşayan bir şehir haline gelecek. Bu durum en çok, ekonomik sıkıntı içindeki esnaf ve tüccarımızı sevindirecek" diye konuştu.

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ATO Başkanı Baran: Gece ulaşımı Ankara’ya canlılık kazandıracak
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