ATO Başkanı Baran: Gece ulaşımı Ankara’ya canlılık kazandıracak

Karardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür eden Baran, şunları söyledi:

"Ankara'da gece ulaşımının olmaması çok büyük bir eksiklikti. Belli bir saatten sonra Başkent'te hayat duruyordu. Aldığı karardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna'ya teşekkür ediyoruz. İşi gereği geç saatlere kadar çalışan vatandaşlarımız ulaşım imkânına kavuşacaklar. Bu karar Ankara'nın ticari hayatını da olumlu etkileyecek."

Ankara'nın merkezinde peş peşe yaşanan terör saldırıları nedeniyle ekonomik kayba uğrayan Kızılay esnafının, toplu ulaşımın geç saatlere kadar devam etmesi yolunda talepleri olduğunu hatırlatan Baran, "Belediyemizin gece ulaşımı uygulaması Ankara'ya canlılık kazandıracak. Ankara, diğer dünya başkentleri gibi 24 saat yaşayan bir şehir haline gelecek. Bu durum en çok, ekonomik sıkıntı içindeki esnaf ve tüccarımızı sevindirecek" diye konuştu.