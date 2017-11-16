BIST Başkanı'ndan Aselsan ve Halkbank açıklaması

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Aselsan ve Halkbank hisselerindeki beklenmedik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BloombergHT'den Burak Karagöz'e konuk olan Karadağ, yayınında son günlerde dikkat çeken iki hisse ile ilgili şunları söyledi:

"Yerli ve yabancı yatırımcılarımız piyasalarımızla ilgili sürekli şu şikayeti dile getiriyor: Borsa, Sermaye Piyasası Kurulu, tedbirlerle alakalı olarak hep geç kalıyor. Hissede manipülasyon oluyor. Çok ciddi mağduriyetler oluşuyor. Ondan sonra tedbir kararları geliyor.

Biz şöyle bir şey üzerinde çalıştık: Sermaye Piyasası Kurulu hangi durumlarda, hangi tedbirleri uyguluyor ise onların ne kadarını otomatize edebiliriz. Kurul kararı olmadan hissede hangi tedbirler devreye girebilecekse o sistem yürürlükte. Bunun yerli ya da yabancı ayrımı yok.

Biliyorsunuz belli hisselerde, fiyat aralıkları belli yüzdeleri aştığında otomatik devre kesici devreye giriyor. Bu tedbirleri ona benzer herhangi bir idari karara gerek kalmadan devreye girecek şekilde tasarladık. Bunu Kurul'la birlikte geliştirmeye devam ediyoruz. "

BIST Başkanı "Devre kesici, Aselsan gibi büyük şirketler manuel devreye girebilir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tamamında olacak. Devre kesicilerin büyüklük kıstası yok. Hissede fiyat hareketi belli bir yüzdenin üzerini geçtiğinde devre kesici, kendiliğinden devreye giriyor. Belli bir zaman sonra da alım-satım emirlerini eşleştirmeye devam ediyor. Otomatik volatilite bazlı tedbirlerimizde de aynısı olacak. Hacim problemi olmayan hisselerde otomatik önlemlerin devreye girmesini çok beklemiyoruz. "

Karadağ, Halkbank hisselerindeki hareketlilik ile ilgili de "Arkadaşlarımız bu konuyu yakından izliyor. Bana özet bir bilgi geldiğinde paylaşacağım" dedi.

Borsa açılışında yüzde 8'in üzerinde artan Halkbank ve yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden Aselsan hisseleri için devre kesici çalıştırıldı.