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Başbakanlık’ta taşeron zirvesi

Giriş Tarihi: 17.11.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 16:03
Başbakanlık’ta taşeron zirvesi

Taşerona kadro ile ilgili taslaklar Başbakan ’a iletildi. Toplantıya , ve katıldı. Yıldırım, tek taslak hazırlanması talimatını verdi.

Kamuda çalışan lerle ilgili kadro çalışmaları sürerken, Başbakanlık'ta önemli bir zirve gerçekleştirildi. Takvim'in edindiği bilgilere göre; Başbakan Yardımcısı , Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı , Başbakan 'a hazırlanan taslaklarla ilgili bilgi verdi. Bürokratların da katıldığı zirvede, her 2 bakanlığın hazırladığı taslaklar görüşüldü.

TEK TASLAK TALİMATI

Yıldırım, zirvede, tek taslak hazırlanması ve sadeleştirilmesi talimatını verdi. Her 2 bakanlık bir süredir kadroyla ilgili çalışma yürütüyordu. Taslaklarda çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Taşeron işçilerin özel sözleşmeli personel statüsüyle 657 sayılı Yasa'ya girmesi ve 4E'li olması öngörülüyor. İşçilerin 'kamu çalışanı' unvanı ile istihdam edilmesi, görev yerleri ve alanlarının değişmemesi de planlanıyor.

MUTABAKAT SAĞLANMASI BEKLENİYOR

Sözleşmelerin 3 yıllık yapılması ve performans kriterlerinin öne çıkması da taslaklarda yer aldı. Düzenlemeden hangi taşeronların yararlanacağı ya da hangi tarihten sonra işe girenlerin kapsama alınacağı gibi konularda mutabakat sağlanması bekleniyor..

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Başbakanlık’ta taşeron zirvesi
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