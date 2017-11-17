Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Merkez Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"EKONOMİDE BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ekonomide ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız. Belli ki bir yerlerden Türkiye'nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükle de hamdolsun karşı karşıya değiliz.

"ANA SEBEP FAİZDİR, FAİZ. BUNU ÖĞRENECEKSİNİZ"

Faizin sebep enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon, yok hıyarmış yok salataymış bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Hala bunu anlamak istemeyenler, batıdaki kafalarla çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar.

"FAİZ LOBİSİNE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Batıdaki kafaların da bir kısmı zaten uygulamaları ile bizi destekliyor. ABD'deki faiz oranları ortada. Japonya ortada. Avrupa ortada. Enflasyonların da orada ne olduğunu zaten görüyoruz. Bizdekilere bunu hala anlatamadık. Faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok.

"BANKA SAHİPLERİ GÖTÜRÜYOR PARAYI"

Bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü. Onlar götürüyor parayı. Bu kadar yüksek ile kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez. Hala bunu anlatamıyoruz.

Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz. Başbakan ile de konuştuk. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi.

"MÜDAHALE ETMEDİĞİMİZ İÇİN BU HALE GELİYOR"

Merkez Bankası diyor ki 'yılsonu itibariyle şu olacak'... E ne oldu, kaç kere revize ettiniz, söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz.

Merkez Bankalarının bağımsızlığı var müdahale etmeyiniz. E tamam. Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. 2018 için mali disiplini elden bırakmayacak ancak ekonomiyi de çok fazla sıkmadan, nefes aldıracak bir orta yolu bulmak zorundayız. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere ben bir kez daha sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz