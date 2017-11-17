Dolar ve euro ne kadar? (17 Kasım 2017)

Dolar/TL iç piyasada 3,8505 seviyesine kadar geriledikten sonra yeni güne 3,8620 seviyesinden başladı.

Analistler, teknik anlamda 3,83-3,89 bandına sıkışan kurda 3,89'u üst bant olarak kırılma noktası olmaya devam ettiğini, kurda aşağıdaki önemli desteğin de 3,83'te bulunduğunu ve 3,89 üzeri risk teşkil etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Haftaya TL karşısında 4,50 civarında başlayan ve 3 gün üst üste rekor kırarak tarihi zirveyi 4,6128 çıkaran euro bugün de dün olduğu gibi bir miktar soluklanma yaşanıyor. Euro/TL bu sabah 4,5540'ta...

Euro/dolar paritesi 1,1750'den 1,820 seviyelerine çıktı.

TAHVİL-BONO PİYASASI



Tahvil/bono piyasasında ise faizlerde yükselişi eğilimi sürüyor. Buna göre gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 12.46'ya kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 12.43, valörde son işlemde yüzde 12.40 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün yüzde 13.73'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 13.72, valörde son işlemde yüzde 13.67 seviyesindeydi.

PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 16.30'da ABD yeni konut inşaatları ve ABD inşaat ruhsatları açıklanacak.