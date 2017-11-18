Altın fiyatları ne kadar? 17 Kasım Cumartesi - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 18 Kasım Cumartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 18 Kasım Cumartesi günü çeyrek, cumhuriyet, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl oldu? Güncel altın fiyatlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Alış: 161,14
Satış: 161,20
Çeyrek Altın
Alış: 256,88
Satış: 262,69
Yarım Altın
Alış: 512,14
Satış: 525,38
Tam Altın
Alış: 1.030,71
Satış: 1.056,38
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.056,00
Satış: 1.066,00
Ata Altın
Alış: 1.059,61
Satış: 1.086,10