Altın fiyatları ne kadar? 17 Kasım Cumartesi - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 18 Kasım Cumartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 18 Kasım Cumartesi günü çeyrek, cumhuriyet, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl oldu? Güncel altın fiyatlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 161,14

Satış: 161,20

Çeyrek Altın

Alış: 256,88

Satış: 262,69

Yarım Altın

Alış: 512,14

Satış: 525,38

Tam Altın

Alış: 1.030,71

Satış: 1.056,38

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.056,00

Satış: 1.066,00

Ata Altın

Alış: 1.059,61

Satış: 1.086,10