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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli satım ihaleleri sonuçlandı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 17:11
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli satım ihalesine 321 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken,
ortalama fiyat 3,94521, en düşük fiyat 3,93500, en yüksek fiyat 4,01980 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,92810 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 166 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,02226, en düşük fiyat 4,01750, en yüksek fiyat 4,02900 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,00433 olarak belirlendi.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 150 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,13625, en düşük fiyat 4,12800, en yüksek fiyat 4,15400 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,10766 olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı
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