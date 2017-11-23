Evinizi e-devlet taşıyacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet sisteminin aylık girişinin 117 milyona ulaştığını belirtirken 35 milyon kullanıcının sisteme giriş yaptığını 16 milyon kişinin ise e-devlet sitesini aktif olarak kullandığını açıkladı.

Aka 10 yıllık periyot içinde e-devlet sistemine 200 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtirken sistemin yeni uygulamalarla daha da geliştirileceğini ifade etti. Bu uygulamalardan örnekler veren Aka, vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlayacak bürokrasiyi azaltacak uygulamalar üzerinde çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması da e-devlet üzerinden olacak.

OKUL KAYDI DA E-DEVLET ÜZERİNDEN

Habertürk'ün haberine göre, yeni sistem üzerinden vergilerin de ödenebileceğini söyleyen Aka, "Çocuklarınızın okul kayıtlarının bile yapılabildiği bir sistem olacak. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi digitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz" dedi.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Eğer E-devlet şifreniz yoksa yapmanız gereken ilk iş üzerinde T.C kimlik numaranızın bulunduğu kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine gitmek. PTT'den 2 TL karşılığında E-devlet şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan hemen sonra E-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.