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Sanayi iş gücü endeksi yüzde 1.4 arttı

Giriş Tarihi: 24.11.2017 14:21
Sanayi iş gücü endeksi yüzde 1.4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 118,5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin "Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 118,5'e çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artışla 119,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 yükseldi ve 111,2'ye ulaştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 110,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 artarak 265,8 değerine yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın temmuz-eylül dönemine göre yüzde 13,7 artışla 268,8 olarak kayıtlara geçti.

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Sanayi iş gücü endeksi yüzde 1.4 arttı
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