Türkiye, İran ve Katar arasında imzalar atıldı

Türkiye, İran ve Katar arasında ticari malların taşımacılığı ve transit geçişi kolaylaştıran anlaşma, Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani tarafından imzalandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye, İran ve Katar arasında imzalanan anlaşma, deniz ve kara taşımacılığında sağlayacağı kolaylığın yanında üç ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesine de zemin hazırlayacağı belirtildi.

Anlaşma gereği İran, Türkiye ve Katar arasında transit geçişi sağlayan ülke olacak.

Üç ülke arasında ortak çalışma grubunun da oluşacağı öngörülen anlaşmada, yılda üç değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırıldı.