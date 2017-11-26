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, ve arasında imzalar atıldı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 17:25
Türkiye, İran ve Katar arasında imzalar atıldı

Anlaşma, deniz ve kara taşımacılığında sağlayacağı kolaylığın yanında üç ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesine de zemin hazırlayacak.

Türkiye, İran ve Katar arasında ticari malların taşımacılığı ve transit geçişi kolaylaştıran anlaşma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani tarafından imzalandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye, İran ve Katar arasında imzalanan anlaşma, deniz ve kara taşımacılığında sağlayacağı kolaylığın yanında üç ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesine de zemin hazırlayacağı belirtildi.

Anlaşma gereği İran, Türkiye ve Katar arasında transit geçişi sağlayan ülke olacak.

Üç ülke arasında ortak çalışma grubunun da oluşacağı öngörülen anlaşmada, yılda üç değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye, İran ve Katar arasında dev anlaşma

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Türkiye, İran ve Katar arasında imzalar atıldı
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