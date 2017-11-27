Tavsiye edilmeyen gıdaların reklamı yapılamayacak

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, stres, daha az fiziksel aktivite, düzensiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı obeziteyle buna bağlı ölümcül sağlık sorunlarının modern yaşam tarzının insanlığa dayattığı tehditler olduğuna dikkati çekti.

Kamu sağlığını korumanın ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden Tüfenkci, "Beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıkla ilgili ulusal hedeflerimize ulaşmak için Bakanlığımıza da önemli görevler düşmektedir. Sağlıklı toplum hedefine ulaşmanın ilk adımının sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzı olduğu bilinciyle özellikle son 5 yılda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalar kapsamında, Reklam Kurulu aracılığıyla da çocukları ve gençleri, cipsler, gazlı içecekler, şekerlemeler gibi yüksek oranda tuz, şeker ve yağ içeren gıdalardan uzak tutarak sağlıklı gıdalara yönlendirmek amacıyla bu tür gıdaların reklamı dahil her türlü pazarlama iletişimi faaliyetlerinde ortak politikalar geliştirilmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu çalışmalar neticesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından "Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı-Türkiye Taahhüdü" oluşturulduğunu ve halihazırda bunun 12 büyük gıda işletmecisi tarafından benimsendiğini aktaran Tüfenkci, sosyal sorumluluk çerçevesinde, gönüllülük esasına dayanarak imzalanan taahhüdün, en geç 1 Ocak'ta fiilen uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

"EBEVEYNLERİN SORUMLULUĞU YÜKSEK"

Tüfenkci, bu kapsamda, beslenme kriteri açısından uygun olmayan, tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ürünlerinin listesinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzleyici kitlesi 12 yaş altı çocuklar olan televizyon programlarında ve tamamen çocuklara özel tematik kanallarda listede yer alan bu gıdaların reklamları yapılmayacak. Her türlü mecralarda yapılacak reklamlarda ise yeterli ve dengeli beslenmeyle fiziksel aktivite teşvik edilecek. Piyasada bulunan mevcut ürünlerin içeriği ve formülasyonu geliştirilecek, gıda içeriğinde bulunan tuz, şeker ve yağ bileşenleri azaltılmış seçenekler sunulacak. Bu taahhüde taraf olan firmalar, ürünlerin porsiyon kontrolü iletişimi için gerekli gayreti gösterecek."

Kamu sağlığının korunması için sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Tüfenkci, hükümet olarak bu konudaki sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük gıda firmalarının sosyal sorumluluk çerçevesinde bu taahhüde taraf olmalarını büyük memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi konusunda en önemli faktörün aile içi eğitim olduğunu vurguladı.