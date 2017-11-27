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2.8 milyar dolara

Giriş Tarihi: 27.11.2017 13:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 13:30
Time dergisi 2.8 milyar dolara satıldı

ABD medya şirketi Meredith Corp., Time, People, Sports Illustrated ve Fortune dergilerinin sahibi olan rakibi Time Inc.'i 1,84 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Ödenecek borç tutarıyla birlikte anlaşmanın değerinin 2,8 milyar doları bulacağı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, bu birleşmeyle, Meredith ve Time markaları 135 milyonluk bir okuyucu kitlesine ve yaklaşık 60 milyonluk bir tiraja sahip olacak. Meredith ayrıca, ABD'de dijital medyada 170 milyon aylık tekil kullanıcıya ve yıllık 10 milyar video görüntüleme rakamına ulaşacak.

ABD'nin en zengin kişileri arasında yer alan Charles ve David Koch kardeşlerin, satın alma için Meredith Corp.'a 650 milyon dolarlık tercihli hisse vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Koch kardeşlerin, Meredith yönetiminde yer almayacağı ve yayın politikası üzerinde söz sahibi olmayacağı ifade ediliyor.
Meredith, daha önce de Time Inc.'i satın almak için girişimlerde bulunmuş ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Time dergisi 2.8 milyar dolara satıldı
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