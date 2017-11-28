3. havalimanı uluslararası kodu belli oldu

IATA'nın belirlediği ve üç harften oluşan kodlar, tüm biletme, uçuş bilgi işlemlerinde kullanılıyor. Halen Atatürk Havalimanının kullandığı ISTin yeni havalimanına verilmesiyle geçiş sırasında herhangi bir teknik sorunun yaşanmaması hedefleniyor. Ayrıca IST, İstanbulu temsil etmesi de yeni havalimanının tanıtılmasına olumlu katkı sağlayacak.

LTFM KULLANILACAK

Yeni havalimanında kullanılacak ikinci kod olan LTFM ise ICAO yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kodu. Burada ise dört harften oluşan kodlar kullanılıyor. Havalimanına çekilen uçuş planları başta olmak üzere bu kod ICAO nezdinde tüm dünyaya bildiriliyor. İstanbulun yeni havalimanının ICAO kodu LTFM. Yani L harf, Türkiyenin içinde bulunduğu bölgeyi, T Türkiyeyi ifade ediyor.

SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), yeni havalimanına geçişin hızlandırılması ve hava trafiğinin aksaksız sürdürülmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, simülasyonun toplam 8 hafta süreceğini açıkladı:

Geçtiğimiz ekim ayında başlayan ve Ocak 2018e kadar planlanan toplam 8 hafta sürecek simülasyonlarda, Hava Trafik Kontrol Personelinin tamamen yenilenen Hava Sahasına adaptasyonu hedefleniyor. Dördüncü haftasına giren ve Uluslararası düzeyde ilgi gösterilen simülasyonlara, bugüne kadar Avrupadaki muhtelif hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından ziyaretler düzenlendi