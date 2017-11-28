Son dakika: Hükümetten flaş dolar açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurdaki dalgalanmaya ilgili olarak açıklamalar yaptı.



TBMM'de Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, dalgalanmanın arkasında spekülasyonların olduğunu söylerken, "Spekülasyon saiki ile hareket edenler her türlü fırsatı kullanırlar, değerlendirirler, hatta kaşırlar. Burada kesinlikle bir kullanma vardır" dedi.



"ELLERİ YANAR"



Zeybekci, "Hep söylediğim de şudur, Türkiye'nin özel ve kamu sektörünün kısa vadeli mükellefiyetlerine baktığımız zaman böyle bir endişeye veya bu kur oynaklığına bu maliyeti yaşayacak hiçbir gerekçesi de yoktur. Onun için, gerekçesi olmayan bu şey de geçicidir. Olduğu bu yer de normal değildir. Spekülasyon amacıyla hareket edenlere katılanlar da var tabii ki, çok uzun vadeli mükellefiyeti olup da aman ne olacak diyip endişeye kapılanlara da şöyle söylüyorum ben, kesinlikle zarar görürler. O konuda iyi niyetli vatandaşlarımıza, şirketlerimize söylüyorum. Elleri yanar" diye konuştu.

"DALGALANMA ARALIK SONUNDAN ÖNCE RAHATLAR"



Zeybekci, dalgalanmanın ne zaman sona ereceği yönündeki soru üzerine de "Aralık sonundan önce rahatlar" yanıtını verdi. Bakan Zeybekci, "Kurla ilgili hiçbir şey yapmamak lazım. Dokunmamak lazım piyasa kendi ayarlamasını yapacaktır. Burada oyunu büyüterek birilerinin istediği gibi; "Merkez Bankası kurla ilgili müdahaleler yapsın' ben buna karşıyım. Faizle ilgili de cumhurbaşkanımıza katılıyorum" dedi.