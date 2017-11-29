Bankacılar açıkladı! "ABD'deki davanın etkisi.."

Aydın, bankaların mevduat dışı finansman kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu nedenle yurtdışından krediler ve tahvil ihracı yoluyla finansman sağlanmaya devam edilecektir. Bankalarımızın yurtdışı finansman konusunda isteklerinde bir değişiklik yoktur" dedi ve ekledi:

"Ekonomi yönetimi, üyelerimiz, muhabir bankalarımız ve yurtdışı yatırımcılar ile sürekli yaptığımız istişarelerden edindiğimiz izlenimlerde Türkiye riskinin alınması konusunda bir iştah düşüklüğü görmüyoruz."

Piyasalarda oynaklıkların azaltılması ve öngörülebilirliğin artmasını arzu ettiklerini ifade eden Aydın, "Esasen ekonomi yönetiminin açıklamaları da bu yönde gerekli her türlü önlemin alınacağını ifade etmektedir. Ekonomi yönetimi ile sürekli iletişim halindeyiz. Gelişmeleri çok yakından izlediklerini ve gerekli aksiyonları aldıklarını görüyor ve alacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETLERİ 50-60 BP ARTTI

Aydın, 2017 gibi zor geçen bir yılda yurtdışı borçlanma faizlerinin 50-60 baz puan kadar yükseldiğine dikkat çekerek, 2018'de de sınırlı bir artışın sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Yurtdışı borçlanma maliyetlerindeki artışın ana nedeninin uluslararası piyasalarda likidite genişlemesinin durması ve büyümenin hızlanmasına bağlı olarak borçlanma faizlerinin yükselmesi olduğunu belirten Aydın şöyle devam etti:

"Kaynak maliyetinin artışında, jeopolitik veya son döneme ilişkin diğer faktörlerin de etkisi olabilir. Ancak, bunların geçici olduğuna ve yakın zamanda düzeleceğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak Türkiye'nin risk priminin düşeceğini tahmin ediyoruz."

ABD'DEKİ DAVANIN ETKİSİ

Aydın Türkiye'nin uluslararası ilişkilerindeki iyileşmelerin devam ettiğini, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin normalleşmekte olduğunu belirterek, Türkiye ABD arasında da uzun dönemli ve kökleri sağlam bir ilişki olduğunu ve ilişkilerin rasyonel bir zeminde gelişeceğini düşündüklerini söyledi.

ABD'de görülmekte olan davaların bu ilişkileri etkilemeyeceğine inandıklarını belirten Aydın, "ABD'deki hukuki sürecin kısa sürede tamamlanmasını ve Türkiye'ye etkilerinin minimal olmasını bekliyoruz" diye konuştu.