Eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran, şirketinin iflasını istedi

Mahkemenin iflas kararı vermesi ile birlikte, İstanbul Ticaret Odası'na kaydı 1998 yılındaTurgay Kıran, şirketinin iflasını istedi. Şirketin davasına ilişkin yargılama süreci 28 Aralık'ta başlayacak. Oluşacak iflas idaresi şirketin varlıklarını satarak var olan borçları ödeyecek.

ALAÇATI'DA ALTUĞ ORTAK

Akder'in bünyesinde La Maison markasına ait butik otel ve restoranlar var. Uzun yıllardan beri otel ve restoran işletmeciliği yapan Turgay Kıran ve Deniz Anapa'nın ortağı olduğu La Maison'un, Bodrum ve Beşiktaş'ta otel ve restoranı var. La Maison en son geçen yıl ağustos ayında İzmir Alaçatı'da da bir şube açmıştı. Bu mekana restoranın hizmet verdiği binanın sahibi olan şarkıcı Emre Altuğ da ortak olmuştu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Turgay Kıran'ın iflasını istediği Akder, La Maison'ların işletmeciliğini yapıyor. La Maison'ın marka hakkı ise Kıran'ın da ortak olduğu diğer bir şirket olan Inter Grup Turizm A.Ş'ye ait.

Kıran, işadamı kimliği yanı sıra bir dönem Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmış, Dursun Özbek'in seçildiği iki yıl önceki kongrede ise başkan adayıydı.

100'E YAKIN FİRMA BAŞVURDU

Öte yandan, iflas erteleme başvuruları yasak olduğu için, mali sıkıntı içinde olan şirketlerden bazıları, bir tür koruma tedbiri sağlayan konkordato talebinde bulunurken, bir bölümü ise doğrudan iflas talebinde bulunuyor. Avukat Şevket Çelik konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu yılın başından bu yana Türkiye genelinde 100'e yakın firma doğrudan iflas talep etti. Kanımca, iflas erteleme mekanizması açık olsaydı bu firmaların ezici çoğunluğu bu yola başvuracaktı. İflas durumunda öncelikle varsa işçi ve kamu alacakları ödenir. Geriye, kalırsa diğer alacaklılara ödeme yapılır. Ancak, geçmiş dönem dosyalardan da bildiğimiz kadarı ile, iflas durumunda alacaklılar, almaları gereken paranın ancak yüzde 20'sini alabiliyor. Öte yandan iflas erteleme durumunda şirket ayakta kalabiliyor, işçilere maaş ödüyor kamuya prim ödemesi yapıyor" dedi.