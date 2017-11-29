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kul etti! AB’ye rekor tazminat ödeyecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 13:28
İngiltere kabul etti! AB’ye rekor tazminat ödeyecek

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği’ne yaklaşık 50 milyar avro ödenmesi konusunda uzlaştığı, teklifin ’e iletildiği öne sürüldü.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz hükümetinin geçen hafta yapılan kine toplantısında AB'ye birlikten çıkarken yaklaşık 50 milyar avro ödenmesi konusunda uzlaştığını, teklifin 'e iletildiğini öne sürdü.

BRÜKSEL MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Henüz taraflar arasında ödenmesi gereken tazminat konusunda nihai bir bir anlaşma olmadığı, fakat İngiliz hükümetinin teklifinin şimdilik Brüksel'de memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

İngiliz basınında eylül ayında Başbakanı Theresa May'in AB'den ayrılırken yaklaşık 20 milyar avro tazminat ödemeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

TAZMİNAT ÖNCELİKLİ

İngiltere ve AB arasında devam eden müzakere sürecinde, İngiltere bir an önce serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını isterken, Brüksel öncelikli olarak tazminat ödemesi konusunda uzlaşılmasını talep ediyor.

İngiltere'nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen hafta açıklanan bütçe düzenlemeleri kapsamında gelecek iki yıl boyunca AB'den çıkış hazırlıklarında kullanılmak üzere ek 3 milyar sterlin kaynak ayırıldığını belirtmişti.

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İngiltere kabul etti! AB’ye rekor tazminat ödeyecek
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