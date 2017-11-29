Üniversiteli öğrenciler 40 günde ürettiler!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaptığı İHA, otonom sistemlere ilgiyi artırmak ve bu teknolojinin Türkiye'de gelişimini desteklemek amacıyla, Boeing Türkiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle geçen ay düzenlenen 'Dikey İniş Kalkış Yapan İHA Yarışması'nda, uçuş performansı dalında birincilik aldı. 'Radikal Tasarım Ekibi' adıyla yarışmaya katılan öğrenciler, ödüle ek olarak 2018 yılında Amerika'da yapılacak uluslararası bir kongrede projelerini sunmak için Boeing desteğini almaya da hak kazandı.