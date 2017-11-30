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'tan kumpas davasına ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 30.11.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 17:36
Aktif Bank'tan kumpas davasına ilişkin açıklama

ABD'de görülen kumpas davasında, ile ilgili iddialara bankadan açıklama geldi. Aktif Bank'tan yapılan açıklamada "Bugüne kadar ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir" denildi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de görülmekte olan bir davada, Bankamızın adı zikredilmiş ve buradan hareketle çeşitli mecralarda Bankamız aleyhinde mesnetsiz iddialar ileri sürüldüğü görülmüştür.

Bankamız tarafından bugüne kadar ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

2011 yılının ilk yarısında ABD Hazinesi OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) yetkilileri ile ticari riskler konusunda istişarede bulunulması akabinde Bankamızın işlemleri şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak Uluslararası bir Bağımsız Denetim Kuruluşu'na özel olarak denetlettirilerek, sonuçları OFAC dahil tüm ilgililer ile paylaşılmıştır.

Dolayısıyla, Bankamız geçmişte ve bugün gerek ulusal gerekse de uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığından, dava neticesinde tarafımıza yöneltilebilecek herhangi bir negatif sonuç olmayacaktır."

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Aktif Bank'tan kumpas davasına ilişkin açıklama
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