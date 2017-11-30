Alman devinden flaş Türkiye açıklaması: Yatırımlara devam edeceğiz

Uluslararası 7. Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Gunz, Türkiye'nin tur operatörleri açısından tercih edilmesini istediklerini açıkladı. Türkiye'ye alternatif bir ülke olmadığını belirten Gunz, "Son zamanlarda bazı can sıkıcı olaylar yaşansa da Türkiye'nin alternatifi sadece kendisi. Zaman Türkiye'ye yatırım yapma zamanı" dedi.

Dietmar Gunz

Habertürk'ün haberine göre 2018 için satışların başladığını ve rakamların oldukça tatmin edici olduğunu kaydeden Gunz, "Henüz beklenen seviyeye ulaşmasa da biz Türkiye'deki turizm çerçevemizi genişlettik ve büyük bir adanmışlık hissediyoruz. Bodrum'a 16 direkt uçuş koyduk ve Mart ayından itibaren yeni uçuşlar ekleyeceğiz" dedi.



Gunz, Türkiye'de bin kişilik bir çalışan kadrolarının olduğunu ve yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.