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bugün ne kadar? Altın fiyatları 30 Kasım 2017

Giriş Tarihi: 30.11.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 09:42
Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları 30 Kasım 2017

Altın fiyatları ne kadar? Kasım ayının son gününde 30 Kasım Perşembe günü altına yatırım yapacak olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. '' fiyatı ne kadar'' ve "Gram ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 30 Kasım Perşembe altın fiyatlarında son durum ve ' kaç lira' sorusunun yanıtı...

30 Kasım ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 30 Kasım Perşembe altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 30 Kasım Perşembe günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 162,98

Satış: 163,04

Çeyrek Altın

Alış: 262,09

Satış: 268,02

Yarım Altın

Alış: 522,54

Satış: 536,04

Tam Altın

Alış: 1.051,64

Satış: 1.077,82

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.087,00

Satış: 1.097,00

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

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Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları 30 Kasım 2017
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