ASKON: ABD'deki dava Türkiye’ye karşı yürütülen operasyonların bir parçası

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin açıklamada bulundu.

"RESMİN BÜTÜNÜNÜ GÖRMELİYİZ"

Bu davanın süreci bize şunu çok açık göstermiştir ki, bu dava kişilerin de ötesinde Türkiye'yi hedef almaktadır.

Sürecin başlangıcı, oluşumu ve davanın seyrine baktığımızda malum yapının Türkiye içinde yapamadığı algı operasyonunu ABD'deki ortakları ile yürütmeye çalıştığı aşikârdır. Elleri kanlı bir örgüt liderini ülkesinde barındıran ABD'nin adaletine güvenilemeyeceği gibi Hakan Atilla davasına da itibar edilmemesi gerekmektedir. Bu resmi bütünü ile görmeliyiz. Bu çok net bir şekilde kişilerin de üstünde Türkiye'ye karşı yürütülen siyasi ve ekonomik operasyonların bir parçasıdır.

''BU KİRLİ DAVA MİLLETİMİZİN AZİZ İRADESİ KARŞISINDA ÇÖKMEYE MAHKûMDUR''

Bu dava bizi siyasi ve ekonomik olarak sözde hizaya getirmeyi amaçlayan kirli bir davadır. Ama unutulmamalı ki Türkiye, yeni bir şahlanışın eşiğindedir ve bu diriliş, tüm düşmanlarımızın bütün güçleriyle giriştikleri beyhude çabalar, kirli ortaklıklar, alçak hesaplar üzerinden yükseleceği için kuşkusuz daha değerli olacaktır.

1953 yılında İran'da Musaddık'a, 1973 yılında Şili'de Allende'ye kirli tuzaklarla saldıran bu meşum küresel güçlerin oyunları, ruhunu 700 yıllık bir geleneğe dayandıran, kendine açılmış tüm kumpasları tarihin dişlileri arasında paramparça etmiş bir milletin aziz iradesi karşısında çökmeye mahkûmdur.