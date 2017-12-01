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'dan lara dayalı işlemler hakkında açıklama

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 17:00 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 17:17
SPK'dan sanal paralara dayalı işlemler hakkında açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (), birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini belirtti.

'nın aracı kurumlara gönderdiği Genel Mektup'ta ve benzeri ların fark kontratı işlemlerine konu olup olmayacağı, sanal paralara dayalı türev araçlara yönelik müşterilere hizmet verilip verilmeyeceği hakkında kurula muhtelif aracı kurumlar tarafından görüş taleplerinin iletildiği bildirildi.

Genel Mektup'ta söz konusu taleplerin görüşüldüğü kurulun 27 Kasım 2017 tarih ve 43 sayılı toplantısında sanal para birimleri ile ilgili olarak Türkiye'de bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan türev araçlara dayanak teşkil edebilecek unsurlar içerisinde sanal para birimlerinin bulunmadığı dikkate alınarak, bu aşamada müşterilere yönelik sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği hususunda bildirimde bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

piyasalar
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SPK'dan sanal paralara dayalı işlemler hakkında açıklama
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