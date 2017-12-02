İngiltere’de döner kebap endişesi

Avrupa'da döner üretiminde kullanılan katkı maddesi fosfatın yasaklanması talebine İngiltere'deki Türk dönerciler tepki gösterdi.

"DÖNER SEKTÖRÜ HEDEF ALINDI"

Bu girişimin dönere yönelik bir kasıt olduğunu savunan Türk işletmeciler, Avrupa genelinde 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan sektörün hedef alındığını düşünüyorlar.

Döner üretiminde fosfatın kendileri için çok önemli olmadığını vurgulayan işletmeciler, fosfat olmadan da döner yapabileceklerini, sadece gündem yaratıldığını söylüyor.

KONU YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Almanya Döner Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Koyuncu ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Avrupa Parlamentosu'nun alacağı bu karar, Avrupa genelindeki döner kebap sektörünün ölüm fermanı olur'' diye ifade etti.

Kaplan, yaptığı açıklamada, dönerde kullanılan fosfat maddesiyle ilgili konunun yeni olmadığını, iki yıl önce iki milletvekilinin AP'ye önerge verdiğini hatırlatarak, şimdi konunun yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

ANLAŞMAZLIK STRAZBURG'DA BELLİ OLACAK

Avrupa Parlamentosu (AP) Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin teklifi görüşmüştü. AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti. Brüksel'deki AP'de yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken, teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Söz konusu anlaşmazlığın, Strazburg'da 11-14 Aralık'ta yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor. AP Genel Kurulu mutlak çoğunlukla karşı çıkarsa, düzenleme bloke edilmiş oluyor.

Avrupa Birliği (AB) kuralları et ürünlerinde fosfat kullanımına genel olarak izin vermiyor. Ancak etin lezzetini ve suyunu korumak için çeşitli istisnai durumlarda söz konusu maddeler kullanılabiliyor.

FOSFAT ZARARLI MI?

2012'de yapılan bilimsel bir inceleme, gıda katkı maddeleri olarak kullanıldığında fosfatların ve kalp hastalığının muhtemel bir bağlantı olduğunu ileri sürdü ancak elde edilen kanıtların kesin sonuç vermediği belirtildi. AB gıda kurallarına göre fosfat katkı maddesinin kullanımını normalde yasak ancak bazı istisnalar bulunuyor.

Alpaslan Düven / Londra