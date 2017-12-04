İstanbul'un banliyö hattında günde 1,5 milyon yolcu taşınacak

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ı vatandaşların yoğun şekilde kullandığını ifade ederek, "Marmaray Projesi'ni yaklaşık 15 kilometrelik Ayrılıkçeşme'den Kazlıçeşme'ye kadar insanımızın hizmetine sunduk ve 4 yıllık periyotta da insanımız çok yoğun bir teveccühle kullandı. 300 milyona yakın yolcu bu hattı kullandı." diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK YOĞUN DEVAM EDİYOR"

Avrupa ve Anadolu yakasındaki hatlarda da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Marmaray'daki konforu görünce hem Anadolu hem Avrupa yakasındaki banliyö hatlarının Marmaray gibi metro standartlarına getirilmesi ve sürüşün kesintisiz haline gelmesi yönündeki beklentileri biliyoruz. O yüzden de Gebze'den Ayrılıkçeşmeye gelip Marmaray ile birleşecek Kazlıçeşme'den de Halkalı'ya kadar banliyö hatlarının metro standartına dönüştürüleceği ve Marmaray araçlarının kullanacağı sistemde, bütün güzergah boyunca çalışmalarımız çok yoğun devam ediyor."

"2018'DE BANLİYÖ HATLARININ İNŞAATLARINI TAMAMEN BİTİRECEĞİZ"

Arslan, İstanbul'un her iki yakasındaki banliyö hatlarının yapımının sürdüğünü belirterek, "2018 sonu itibarıyla hem Anadolu yakasındaki hem Avrupa yakasındaki banliyö hatlarının inşaatlarını tamamen bitireceğiz ve sene sonu itibarıyla hizmete sunacağız." şeklinde konuştu.

Banliyö hatlarının inşaatını gelecek yıl bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"2018 Ağustos ayında inşaatı bitirmek bir ayda da elektrik ve sinyal kısımlarını tamamlayıp yaklaşık 3 aylık test sürecinden sonra 2018 yıl sonu itibarıyla banliyö hattındaki 77 kilometrelik güzergahın tamamını kesintisiz hale getirip günde 1,5 milyon yolcuya hizmet edecek sistemi İstanbulluların ve kente gelen misafirlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmalar bu anlamda çok güzel gidiyor, İstanbullular 13 ay daha sabredecekler."