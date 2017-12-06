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6 Aralık altın fiyatları ne kadar? bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 6.12.2017 09:00 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 09:32
6 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? bugün ne kadar? Vatandaşlarımız sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 6 Kasım Çarşamba altın fiyatlarında son durum ve 'gram altın kaç lira' sorusunun cevabı...

6 Aralık Çarşamba fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 6 Aralık Çarşamba altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 6 Aralık Çarşamba günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 156,66

Satış: 156,69

Çeyrek Altın

Alış: 253,29

Satış: 259,02

Yarım Altın

Alış: 504,99

Satış: 518,04

Tam Altın

Alış: 1.016,31

Satış: 1.041,63

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.050,00

Satış: 1.060,00

Ata Altın

Alış: 1.044,81

Satış: 1.070,94

piyasalar
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6 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?
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