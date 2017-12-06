6 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?

6 Aralık Çarşamba çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 6 Aralık Çarşamba altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 6 Aralık Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 156,66

Satış: 156,69

Çeyrek Altın

Alış: 253,29

Satış: 259,02

Yarım Altın

Alış: 504,99

Satış: 518,04

Tam Altın

Alış: 1.016,31

Satış: 1.041,63

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.050,00

Satış: 1.060,00

Ata Altın

Alış: 1.044,81

Satış: 1.070,94