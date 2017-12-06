6 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?

6 Aralık Çarşamba çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 6 Aralık Çarşamba altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 6 Aralık Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Alış: 156,66
Satış: 156,69
Çeyrek Altın
Alış: 253,29
Satış: 259,02
Yarım Altın
Alış: 504,99
Satış: 518,04
Tam Altın
Alış: 1.016,31
Satış: 1.041,63
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.050,00
Satış: 1.060,00
Ata Altın
Alış: 1.044,81
Satış: 1.070,94