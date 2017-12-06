İnşaatçılar ‘yeterlilik’ istiyor

Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri sektörde kaliteyi korumak ve kalıcılığı sağlamak için yeterlilik düzenlemesinin yapılmasını istiyor. İnşaatçılar, bu konuda bakanlıklara rapor sunacak. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Sektöre çok fazla giriş-çıkış var. Kalıcı olmak isteyen inşaat işine girsin. Sektörü bilmeyen, sadece bir iş yapmak için girenler arz-talebin yanı sıra sektörün dinamiklerini de bozuyor. Bu alana girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli" diye konuştu.

YOL KAZASINA UĞRARIZ

Ziya Yılmaz, "Türkiye'de 7.5 milyon konutun dönüştürülmesi hedefi var. Eğer bu kadar konut dönüşecekse bu yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalı. Yapılmadığı takdirde çok yol kazasına uğrarız" dedi. Yılmaz, konut sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyüyerek, 1.4 milyon adet satış rakamına ulaşılacağını da ifade etti. 2017'yi rekor yılı olarak tanımlayan Yılmaz, "Çadır kampanyaları ile rekor rakamlara ulaştık. Ciromuz yılın 11'inci ayında 1 milyar 20 milyon lira oldu. Yılı 1.1 milyar lira ciro ile tamamlayacağız" dedi. Validebağ'da 593 milyon liralık satış yaptıklarını, DAP İzmir'de de 1 aylık tanıtımla 707 dairenin 411'ini sattıklarını ifade eden Yılmaz, yoğun ilgi gören topraktan senetle satış kampanyasını 19 Aralık'a kadar uzattıklarını açıkladı.

3 PROJE YOLDA

Ziya Yılmaz, 2018 yılı planlarını da açıkladı. DAP Yapı'nın gelecek yıldan beklentisinin yeni yatırımlar ve daha fazla istihdam olduğunu kaydeden Yılmaz, "Geçtiğimiz aylarda lanse ettiğimiz DAP İzmir projesiyle birlikte İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı İzmir'de hayata geçirdik. Çeşme'de denize sıfır çok lüks bir proje daha geliştireceğiz. İzmir'de önümüzdeki süreçte milyar TL'lik en az üç proje hedefliyoruz. Çeşme, Maslak, Beykoz ve Pendik'te de yeni projelerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.