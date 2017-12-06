Türk Telekom yeni dönem vizyonunu açıkladı

Türk Telekom'daki ikinci döneminin ilk yılının faaliyetlerini anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenleyen Doany, 2017'nin 9 aylık finansal sonuçlarını ve şirketin 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde belirlenen gelecek vizyonunu paylaştı. 2017'nin 9 aylık finansal rakamlarının, Türk Telekom'da Eylül 2016'da başlatılan dönüşümün olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Doany, "Türk Telekom bu dönemde hedeflerinin de üzerinde yıllık bazda yüzde 12 büyüdü. Özellikle internet, mobil ve TV pazarından gelen büyüme ile Eylül 2016-Eylül 2017 arasındaki 12 aylık süreçte 2 milyon net abone kazandı. Bu 2008'deki halka arzdan bu yana elde ettiğimiz en büyük 12 aylık net abone kazanımı ve en yüksek büyüme oranı. Kârlılıkta da ciddi bir artış yakaladığımız 2017'nin 9 aylık döneminde 1,25 milyar TL net kâr elde ettik. 40,5 milyonu aşkın abonemizle ülkenin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olmanın sorumluluğu ile kaliteli ürün ve hizmet sunmaya devam ettik" diye konuştu.

TÜRK TELEKOM'UN 5 YILLIK STRATEJİK PLANININ İPUÇLARI

Toplantıda Türk Telekom'un 5 yıllık stratejik planına ilişkin ipuçlarını da paylaşan Doany, şunları anlattı: "Pek çok telekom şirketinin üçer yıllık stratejik planlar hazırladığı bir dönemde, biz Türk Telekom olarak 5 yıllık bir stratejik plan hazırladık. Bu, Türkiye'nin geleceğine, şirketimizin pozisyonuna ve büyüme potansiyeline olan güvenimizin bir göstergesi. Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un koşullarına uygun, sürdürülebilir ve gerçekçi hedefler koyduğumuz 5 yıllık stratejik plan kapsamında şirketimiz, iki önemli alana odaklanacak. Bir yandan ülkemizdeki her bireyin günlük hayatına dokunan yeni ürün ve hizmetlerimizle kitlesel pazarda kârlı büyümemizi sürdüreceğiz. Bir yandan da uluslararası iş birlikleri ve iştiraklerimizin de sağladığı sinerjiyle AR-GE'ye daha fazla odaklanacağız. Akıllı şehirler ve geleceğin teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız. Böylece geliştirdiğimiz katma değeri yüksek çözümlerimizle Türkiye'nin en iyi şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi planlıyoruz."

ÜLKE KALKINMASI İÇİN SABİT İNTERNETTE VE MOBİLDE BÜYÜME

5 yıllık stratejik plan kapsamında Türk Telekom'un önümüzdeki dönem büyümesinde sabit internet ve mobilin önemli bir yer tutacağını anlatan Doany şöyle devam etti: "Türkiye'nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda kitlesel pazarda sabit internette büyümeye daha fazla odaklanacağız. Gelecek internette ve Türkiye'nin yüzde 98'ini kapsayan altyapı yatırımları ile Türk Telekom bu konuda oldukça avantajlı bir konumda. Dolayısıyla internet ve mobilde daha hızlı büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Mevcut altyapımızı kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini, daha fazla sayıda eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi bir maliyet avantajı yakalayacağımız bu alanda Türkiye'de yüzde 48 seviyelerinde olan internet penetrasyonunu yüzde 70'lerdeki AB ülkeleri seviyelerine yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Mobil pazarı da bizim için önemli bir büyüme alanı olarak görüyoruz. Mobil abonelerimize uygun fiyatla TİVİBU üyesi olma fırsatı da sunarak hem mobilde hem de TV pazarında büyüyerek, mobilde frekans pazar payımıza uyumlu olacak şekilde yüzde 30'un üzerinde pazar payına ve halihazırda ikinci olduğumuz TV pazarında beş yıl içerisinde liderlik pozisyonuna ulaşma gayretindeyiz. Bizi diğer şirketlerden ayıran ve gelecekte de büyümemizde büyük bir fark yaratacağına inandığımız önemli bir diğer özelliğimiz de, uzun zamandır geleceği parlak genç şirketlere yatırım yapmamız. Bu kapsamda geçmişte Argela, Innova ve Sebit'e yaptığımız yatırımların bugün meyvelerini topluyoruz. Bugün küçük şirketlere yaptığımız yatırımların da olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğimize inanıyorum. Geleceğin şirketlerine yatırım yaparak hem Türk Telekom'a hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz."

TÜRK TELEKOM, TÜRKİYE'NİN DİJİTAL HARİTASINI ÇIKARDI

Toplantıda, şehirlerin internet penetrasyonunun* yer aldığı Türkiye'nin dijital haritasını da paylaşan Doany, dijital eşitliğin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dijital ekonomide gerçekleştireceği atılımla 2023 hedefleri kapsamında belirlenen dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma vizyonunu destekleyeceğini kaydeden Doany, şöyle devam etti: "Türkiye'nin dijital haritasında özellikle batıdaki illerin internet kullanımının Türkiye ortalamasının üstünde, doğudaki illerin ise ülke ortalamasının altında olduğu görülüyor. Türkiye'nin hedeflediği gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerinin yer aldığı G20 içinde ilk sıralara yükselebilmesi için iller arasında dijital ahenk yakalanması önemli. Görevimiz ülkemizdeki dijital uçurumu azaltmak. Attığımız her adımda bu sorumluluk ve bilinçle ülkenin dört bir yanına yatırım yapıyor, erişilebilir internet ve mobil hizmetlerimizle teknolojiyi herkesin kullanımına sunmaya çalışıyoruz." Doany, ayrıca, halihazırda TV'yi yalnızca uydu ya da anten teknolojisi ile izleyen 'kablosuz evler' için TİVİBU'yu özel olarak konumlayacaklarını ve de bu evlere de 'kablosuz ev data paketleri' sunarak mobil ağdan faydalanma imkanı sağlayacaklarını belirtti.

İLKLERİN VE PROJELERİN YILI 2017: TAMBU, ONF, EMPATİ

2016 yılı başındaki marka birleşmesi ve ardından üçüncü çeyrekte başlattıkları yeniden yapılanmayla operasyonlarda önemli bir sinerji yakaladıklarını vurgulayan Doany, 2017'de gerçekleştirdikleri projeleri şöyle özetledi: "2017'de daha iyi müşteri deneyimi için 'Empati Programı'nı başlattık. 33 binin üzerindeki Türk Telekom çalışanlarının her biri bu projede önemli bir role sahip. Ben de kendimi bu projeye adadım ve bu projedeki görevimi Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Customer Experience Officer) olarak tanımladım. 2017 yılı bizim için ayrıca yeni teknolojilere ve geleceğin şirketlerine yatırım yapmamız için gerekli altyapıyı hazırladığımız önemli bir yıl oldu. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe giderek daha da önem kazanan dijital klavye konusunda Türk Telekom olarak Türkiye'ye öncülük edecek bir adım attık. Platform özellikli ilk milli dijital klavyemiz TAMBU'yu Türk Telekom'lu olsun olmasın herkesin kullanımına sunduk. Yeni nesil iletişim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen açık platformlarından ABD merkezli ONF'nin (Open Networking Platform) yönetimine girdik. Burada, tıpkı iştirakimiz Argela'nın RAN dilimleme teknolojileri alanında geçtiğimiz günlerde yaptığı anlaşma çerçevesinde Telefonica'ya teknolojisini sunması gibi dünya devleriyle birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağız ve bunları eşzamanlı olarak Türkiye'ye getireceğiz. Ayrıca kuruluş çalışmaları süren yeni Kurumsal Yatırım şirketiyle önümüzdeki dönemde geleceği parlak daha fazla şirkete veya fikre yatırım yapabilmek için önemli bir adım attık."