7 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? EN GÜNCEL

7 Aralık Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 7 Aralık Perşembe altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 7 Aralık Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 156,24

Satış: 156,26

Çeyrek Altın

Alış: 251,05

Satış: 256,73

Yarım Altın

Alış: 500,52

Satış: 513,46

Tam Altın

Alış: 1.007,32

Satış: 1.032,42

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.040,00

Satış: 1.050,00

Ata Altın

Alış: 1.035,57

Satış: 1.061,47