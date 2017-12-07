7 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? EN GÜNCEL

7 Aralık Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 7 Aralık Perşembe altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 7 Aralık Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Alış: 156,24
Satış: 156,26
Çeyrek Altın
Alış: 251,05
Satış: 256,73
Yarım Altın
Alış: 500,52
Satış: 513,46
Tam Altın
Alış: 1.007,32
Satış: 1.032,42
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.040,00
Satış: 1.050,00
Ata Altın
Alış: 1.035,57
Satış: 1.061,47