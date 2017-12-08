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da düşüş hızlandı!

Giriş Tarihi: 8.12.2017 16:53 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 16:54
Dolarda düşüş hızlandı!

kuru, güne 3.87'nin üzerini test ederek başlamasının ardından 3.83 seviyesine kadar geriledi. Kur, ABD verilerinin ardından 3,8310 ile son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca Türk Lirası'nda hafta başından bu yana görülen değerlenme, dün verilen aranın ardından bugün de sürüyor. Uzmanlar, dolar/'de 'ye yönelik beklentilerin fiyatlandığını belirtiyor.

Merkez Bankası'nın 14 Aralık'ta faiz artışına gideceği yönünde kuvveenen beklenti ve ABD'de devam eden Zarrab davasına ilişkin ilk şokun atlatılmasıyla /TL'de bu hafta düşüşler yaşandı.

Dün genel olarak 3.86 civarında hareket eden kur, bir ara 3.87 seviyesini test etmişti. Bu sabah 3.87'nin üzerini bir kez daha test eden dolar/TL'de öğleden sonra aşağı yönlü hareket hızlandı.

Dolar kurundaki düşüş, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesine karşın sürdü ve kur 3.83'lere geriledi.

Dolar/TL saat 16:44'de 3.8335 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5070 ve sterlin/TL 5.1450'den işlem gördü.

Uzmanlar, TL'nin dolar karşısındaki performansında Merkez Bankasına yönelik beklentilerin baskın olduğunu belirtiyor.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu'nun notunda, "Dolar/TL'de 3.84 seviyesinin aşağısına gelinmesi ve kırılımın kapanış şeklinde gerçekleşmesi halinde 3.80-3.75 aralığına dek çekilme hızlanabilir. Kurda 3.87 seviyesi ise yukarı yön açısından kritik" ifadesine yer verildi.

BORSA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Haftanın son işlem gününe yükselişini sürdürerek 106.819 puandan başlayan İstanbul da, aynı dakikalarda yüzde 1.50 primle 108.033 seviyesinde yer alıyor.

SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Bugün, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksi yüzde 7.3 ile yüzde 5.2 yönündeki beklentinin üzerinde geldi. Veri, pazartesi günü açıklanacak büyüme rakamlarına yönelik iyimser tahminleri destekliyor.

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Dolarda düşüş hızlandı!
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