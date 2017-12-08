Limak Senegal'de Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nı açtı

15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal, yıllardır beklediği yeni havalimanına kavuştu. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli altyapı ve inşaat şirketlerinden Limak ile Summa tarafından yapımı tamamlanan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nın açılışı, 7 Aralık 2017 tarihinde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOPLAM YATIRIM 575 MİLYON EURO

Senegal'in başkenti Dakar'ın yaklaşık 40 kilometre dışında yer alan havalimanında inşaat süreci 2007 yılında başlamış fakat çalışmalar bir türlü istenilen seviyeye getirilememişti. Bunun üzerine Limak ve Summa, Nisan 2016'da, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nın inşaatının tamamlanması ve 25 yıl işletilmesi işini devralmış, havalimanının kalan yüzde 30'luk bölümü için çalışmalar bu kapsamda yeniden başlamıştı. 9 yılda yüzde 70'i bitirilen havalimanının kalan bölümü ise Limak ve Summa tarafından, taahhüt edildiği üzere, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 8 aylık inşaat döneminde, 500'ü Türk olmak üzere 1.500 kişi çalıştı. Toplam 575 milyon euroya mal olan havalimanı ilk etapta yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek, söz konusu rakam 2035 yılında yılda 10 milyon yolcuya kadar çıkabilecek. Havalimanı, Limak ile Summa'nın yanı sıra, Senegal devletinin de ortak olduğu şirket tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.

TECRÜBEMİZİ SENEGAL'E TAŞIYORUZ

Projenin açılış töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir,

Türk şirketleri olarak bu süreçte rol almış olmaktan ve verdikleri taahhütleri zamanından önce yerine getirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydederken, "Havalimanları bir ülkenin dünyaya açılan kapıları gibidir. Bu havalimanı da Senegallilerin gurur duyacağı dünyaya açılan yeni ve modern kapıları olacaktır" dedi. Havalimanı inşaatı ve işletmeciliği konusundaki tecrübelerini söz konusu projeyle birlikte Senegal'e taşıyacaklarının altını çizen Nihat Özdemir, "Limak olarak bugüne kadar pek çok havalimanının yapımında rol aldık ve almaya da devam ediyoruz. 25 milyon yolcu kapasiteli İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen'in terminal binasını 18 ay gibi rekor bir sürede tamamladık. Şimdi 150 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatına ortaklarımızla birlikte devam ediyoruz. Yine 25 milyon yolcu kapasiteli Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminali inşaatına bu yıl başladık, normal süresinden 2 yıl önce yani 4 yıl içinde bu projeyi de teslim edeceğiz. Mısır'da Kahire Havalimanı'nın ikinci terminalini bitirdik, şu anda işletme ve devir sürecindeyiz. Kosova'da Priştine Havalimanı yeni terminalini yine rekor bir sürede tamamladık şu anda işletiyoruz. Rusya'da Sovyet dönemi sonrası sıfırdan yapılan ilk havalimanı olan Rostov Havalimanı'nın inşaatını bitirdik, bugünlerde onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine Rusya'da Volgagrad Havalimanı terminalini yapıyoruz. 'Güçlü Türkiye' vizyonuna gönülden bağlı bir şirket olarak, gelecek dönemde imza atacağımız yeni projelerle, Türk bayrağını dünyada en iyi şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BATI AFRİKA'NIN ÖNEMLİ HUB'I OLACAK

Dakar'ın havalimanı işletmeciliği konusunda coğrafi olarak son derece önemli bir konumda bulunduğunun da altını çizen Nihat Özdemir, "Senegal bizim için sadece potansiyeli bulunan, gelişmekte olan bir ülke değil. Aynı zamanda Batı Afrika'nın dünyaya açılan kapısı. Yapacağımız yatırım ve getireceğimiz tecrübe ile birlikte Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı, Batı Afrika'nın önemli hub havalimanlarından birisi haline dönüşecek" dedi.

YENİ YATIRIMLARA DA HAZIRIZ

Türk iş insanlarının Afrika'da önemli yatırımlara imza attığını da sözlerine ekleyen Nihat Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Limak olarak Mozambik ve Fildişi'nde iki çimento fabrikası kurduk. Şimdi ise Senegal'deyiz. Şirket olarak havalimanı inşaatı ve işletmeciliğinin yanı sıra, inşaat, altyapı yatırımları, enerji, turizm ve çimento sektörlerinde de faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörlerle ilgili Senegal ve diğer Afrika ülkelerindeki yatırımları yakından takip etmekteyiz. Senegal'de faaliyette bulunduğumuz diğer sektörlerle ilgili olarak da yeni yatırımlar yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizler Türk iş insanları olarak sizlerle birlikte kazanmak ve bu ülkeye değer katmak için buradayız."

YILDA 80 BİN UÇAK İNİŞ/KALKIŞ YAPACAK

-Dakar'da faaliyet gösteren Léopold Sédar Senghor Uluslararası Havalimanı'nın yerini alacak Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı, toplam 45 milyon metrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olacak.

-Yeni havalimanın terminal binasının büyüklüğü, 42 bin metrekare ile mevcut Léopold Sédar Senghor Uluslararası Havalimanı'nın tam iki katı.

-Havalimanında, toplam 44 check-in kontuarı, 20 pasaport kontrol kontuarı, 4 bagaj konveyörü ve 700 araçlık park yeri bulunuyor.

-Havalimanına yılda 80 bin uçak iniş/kalkış yapacak. 79 uçağın park halinde bulunabileceği havalimanı, dünyanın en büyük yolcu uçağı jumbo jet Airbus A380'nin dahi iniş/kalkış yapabileceği piste sahip olacak.

-Yeni havalimanı yıllık 50.000 ton kapasiteli, 5.600 metrekarelik kargo tesisleriyle, Senegal'in ihracatı için de önemli bir role sahip olacak.