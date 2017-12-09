Turkcell “İnovasyon Kaynakları” kategorisinde birinci oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve IMP3rove Academy işbirliğiyle gerçekleştirilen İnovaLİG 2017'de "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde birinciliğe Turkcell layık görüldü. Değerlendirme sonucunda ödül alan şirketlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen törenle verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde birincilik ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'ya takdim etti.

Şirketleri inovasyon yetkinliklerine göre değerlendiren ve inovasyon kültürünün geliştirilmesini hedefleyen İnovaLİG'de, Avrupa'da 17 ülkede uygulanan ve IMP3rove Academy'nin yürüttüğü IMP3rove metodolojisiyle değerlendirme yapılıyor. İnovaLİG'e katılan firmalar hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnelerini elde ediyor.

TURKCELL YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET AKÇA: "TURKCELL İLKLERİN ŞİRKETİDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça şunları söyledi: "1994 yılında Türkiye'nin ilk mobil operatörü olarak kurulan Turkcell'in, ilk olma vasfını 23 yıl boyunca birçok farklı sahada tekrar sergilediğini görüyoruz. En yeni teknolojileri, müşterilerimize en yüksek fayda temin edecek ürünlere dönüştürerek hizmet olarak sunmayı ilke edindik. 23 yıl önce bir mobil operatör olarak kurulmuştuk, bugün 1000 Ar-Ge mühendisimizin geliştirdiği dijital servislerimizle 'Dünyanın ilk dijital operatörüyüz' diyoruz."

Medeniyet tarihimiz boyunca inovasyon denebilecek başarılı örnekler sergilendiğine dikkat çeken Ahmet Akça, gençlere de çağrıda bulundu: "Bizim coğrafyamızda geçmişte çok güzel işler yapıldı. Kendi zamanında, emsalleriyle yarışacak ölçüde savunma sanayi mamulleri, uçak, otomobil gibi endüstriyel ürünler bireysel çabalarla geliştirildi. Çeşitli tarihi ve konjonktürel sebeplerle seri üretim yapılamadı. Bugün artık yüksek teknoloji üretimi ve inovasyon adına atılacak her adımı teşvik eden bir devlet aklı var. Biz maalesef ilk üç sanayi devrimini ıskaladık. Bugün Endüstri 4.0 çağındayız. Salonlarda inovasyon konuşmaktan çok, fabrikalarda bu fikirleri hayata geçirmek gerekiyor. Geçmişte önemli işler yapmışız, gelecekte de yapacağımızın heyecanını ve inancını kalbimizde taşıyoruz. Kader gayrete âşıktır. Öyle gayretle çalışmalıyız ki kaderi kendimize âşık etmeliyiz. Çok gayretli olacağız, çok çalışacağız."