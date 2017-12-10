Bitcoin, vadeli işlemleri gerileyerek bekliyor

Dünyanın en büyük şifreli parası 24 saatlik bir süre içinde yüzde 9 oranında gerileyerek Cumartesi gününü tamamladı. Pazar günü gerçekleşen işlemlerde de fiyatlar düşüş eğilimini sürdürüyor. Bitcoin şu sıralar günlük bazda 11 düşüşle 13 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Vadeli piyasalarda işlem görmeye başlamasına yanlızca saatler kalmışken düşüş trendi sadece Bitcoin'de değil diğer şifreli paralarda da yaşanıyor. Şifreli paraların neredeyse tamamı 24 saatlik süre içinde değer kaybı yaşamış durumda bulunuyor.

Böylece vadeli işlemlerin başlamasından hemen önce şifreli para birimlerinin toplam piyasa değeri 400 mlyar dolardan 367 milyar dolara gerilemiş oldu.

ABD borsalarındaki ilk vadeli işlemlerin TSİ Pazartesi 02.00 sularında yapılması bekleniyor.