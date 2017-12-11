TCMB aralık ayı beklenti anketi açıklandı

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,43 iken, bu anket döneminde yüzde 0,55 oldu. 2018 yılı ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,27 ve yüzde 1,29 oldu. Şubat 2018 TÜFE beklentisi ise yüzde 0,67 olarak gerçekleşti.Bir önceki anket döneminde yüzde 10,68 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 11,74'e yükseldi. Kasım ayı anketinde yüzde 8,65 ve yüzde 8,25 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, aralık anketinde sırasıyla yüzde 9,30 ve yüzde 8,47 oldu.

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 39,1 milyar dolar iken, bu anket döneminde 40,5 milyar dolara çıktı. 2018 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 40,5 milyar dolar ve 41,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,8624 lira iken, bu anket döneminde 3,8805 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,0819 lira ve 4,1534 lira olarak gerçekleşti.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ 5,7'YE YÜKSELDİ

Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,5 iken, bu anket döneminde yüzde 5,7'ye yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,02 iken bu anket döneminde yüzde 12,44'e yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,00 ve yüzde 12,72 olarak kayıtlara geçti.

Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 13,10 olurken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,07, yüzde 12,88, yüzde 12,64, yüzde 12,2 ve yüzde 11,48 oldu.

Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,92 iken, bu anket döneminde yüzde 12,09'a yükseldi.

Vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,57 ve yüzde 11,70 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri de sırasıyla yüzde 8,00, yüzde 8,00, yüzde 8,15 ve yüzde 8,00 oldu.