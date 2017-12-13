Dolar ne kadar? - 13 Aralık dolar fiyatı kaç tl oldu? - İşte yanıtı

Geçtiğimiz hafta hareketli dakikalar yaşayan dolar kuru, bu haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Geçen hafta 3.94'ün üzerine çıkan dolar, haftayı 3.83 civarında kapatmıştı. Bu nedenle dolar fiyatı yine vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaya başladı. ''Dolar ne kadar'' sorusunun yanıtını güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki 13 Aralık dolar ne kadar, kaç tl oldu?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Geçen haftaya 3.94'ün üzerinde başlayan dolar/TL zayıf ABD verileri ve Türkiye'ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamladıktan sonra dün ve bugün anlamlı bir değişim göstermedi.

Dolar/TL bugün sınırlı bir yükselişle 3,83'ün üzerinde işlem görüyor.

DOLAR

Dolar, 100 sente denk para birimi. ABD, Kanada, Avusturalya ile Güney Amerika, Pasifik, Karayipler, güneydoğu Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerin resmi para birimidir. $ sembolü ile gösterilir.



Felemenkçe veya Almanca'dan gelme bir kelimedir. Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Joachimstal (Jachymov) gümüş madeninde yapılan daler veya t(h)aler) isimli para İspanyol-Amerikan sömürgelerinde kullanılmaya başlanmış, 18. yüzyılda ABD'nin resmi para birimi olmuştur.



Aynı adı kullanan para birimleri:



ABD doları

Avustralya doları

Barbados doları

Bahama doları

Belize doları

Bermuda doları

Brunei doları

Cayman Adaları doları

Doğu Karayip doları

Fiji doları

Guyana doları

Hong Kong doları

Jamaika doları

Kanada doları

Liberya doları

Namibya doları

Yeni Zelanda doları

Singapur doları

Solomon Adaları doları

Surinam doları

Tayvan doları

Trinidad ve Tobago doları

Zimbabve doları