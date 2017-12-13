Dolar ne kadar? - 13 Aralık dolar fiyatı kaç tl oldu? - İşte yanıtı

Geçtiğimiz hafta hareketli dakikalar yaşayan dolar kuru, bu haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Geçen hafta 3.94'ün üzerine çıkan dolar, haftayı 3.83 civarında kapatmıştı. Bu nedenle dolar fiyatı yine vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaya başladı. ''Dolar ne kadar'' sorusunun yanıtını güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki 13 Aralık dolar ne kadar, kaç tl oldu?
Geçen haftaya 3.94'ün üzerinde başlayan dolar/TL zayıf ABD verileri ve Türkiye'ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamladıktan sonra dün ve bugün anlamlı bir değişim göstermedi.
Dolar/TL bugün sınırlı bir yükselişle 3,83'ün üzerinde işlem görüyor.
Dolar, 100 sente denk para birimi. ABD, Kanada, Avusturalya ile Güney Amerika, Pasifik, Karayipler, güneydoğu Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerin resmi para birimidir. $ sembolü ile gösterilir.
Felemenkçe veya Almanca'dan gelme bir kelimedir. Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Joachimstal (Jachymov) gümüş madeninde yapılan daler veya t(h)aler) isimli para İspanyol-Amerikan sömürgelerinde kullanılmaya başlanmış, 18. yüzyılda ABD'nin resmi para birimi olmuştur.
Aynı adı kullanan para birimleri:
ABD doları
Avustralya doları
Barbados doları
Bahama doları
Belize doları
Bermuda doları
Brunei doları
Cayman Adaları doları
Doğu Karayip doları
Fiji doları
Guyana doları
Hong Kong doları
Jamaika doları
Kanada doları
Liberya doları
Namibya doları
Yeni Zelanda doları
Singapur doları
Solomon Adaları doları
Surinam doları
Tayvan doları
Trinidad ve Tobago doları
Zimbabve doları