Bütçe 8,5 milyar TL fazla verdi

Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 8,5 milyar TL fazla verirken, aynı dönemde 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Kasım ayında 10 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Kasım ayında 8,5 milyar TL fazla verdi.

2016 yılı Kasım ayında 13,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Kasım ayında 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

2017 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranındaartarak 65,2 milyar TL oldu Bütçe giderleri ise yüzde 11,8 oranında artarak 56,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Kasım ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 58,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 9,9 oranında artarak 51,5 milyar TL oldu

Bakan Ağbal'ın, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Kasım ayında bütçe fazlası 8,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 13,6 milyar TL olmuştur. Geçen sene Kasım ayında bütçe fazlası 10 milyar TL, faiz dışı fazla ise 13,9 milyar TL olmuştu.

Yılın ilk 11 ayında bütçe açığı 26,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 28,8 milyar TL olmuştur. Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 17,7 artarak 601,1 milyar TL, faiz dışı giderler yüzde 18,1 artarak 545,8 milyar TL olmuştur. Bütçe gelirleri ise yüzde 13 artarak 574,6 milyar TL, vergi gelirleri yüzde 16,7 artarak 489,3 milyar TL olmuştur.

Daha önce de ifade ettiğimiz şekilde, yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki canlanma vergi gelirlerinde görece olarak yukarı yönlü bir gelişmeyi desteklerken, bütçe giderlerindeki artış oranı görece olarak aşağı yönlü bir görünüme sahiptir.

Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılması noktasında gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz"