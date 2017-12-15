Fitch: TCMB harekete geçeceğini gösterdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, "TCMB'nin dünkü faiz artırımı, zorlu dış koşullar karşısında bankanın adım atacağına ancak, bunu en etkin şekilde yapamayacağına işaret ediyor. Söz konusu karar, uzun vadede döviz talebi üzerinde etkili olabilecek bazı idari tedbirleri izliyor, fakat TCMB'nin faiz artırımlarından kaçındığı izlenimi yaratıyor" ifadesine yer verildi.

"Ekonomik döngüyü tersine çevirmeyi amaçlayan desteklerin ardından maliye politikasındaki sıkılaşma mali disipline bağlılığı gösteriyor" denilen açıklamada, son dönemde atılan politika adımlarının kurumun öngörüleri ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, büyümenin 2018'de yüzde 3.9'a yavaşlamasının beklendiği not edilirken, Türkiye'nin ülke kredi profilinde temel zayıflık olarak dış finansman gösterildi ve temmuz ayında teyit edilen kredi notunun bu tespiti yansıttığı kaydedildi.