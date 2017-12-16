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'in sahibi ve oğluna 'den hapis istemi

Aydın'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, sonra serbest bırakılan 'in sahibi işadamı ve oğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 17:12
Tuğba Kuruyemiş'in sahibi ve oğluna FETÖ'den hapis istemi

15 Temmuz darbe girişimi ardından, /PDY soruşturması kapsamında, Türkiye çapındaki 65 şubesiyle Aydın'ın en önemli firmalarından ''in sahibi ve oğlu ; çok sayıda işadamı, esnaf ve akademisyenle birlikte gözaltına alındı. Ahmet Tonkul, geçen yıl 4 Ağustos günü tutuklandı, oğlu Fatih Tonkul ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra 11 Kasım 2016'da tahliye edildi.

AHMET TONKUL, AYDIN İL İMAMI İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun Ahmet Tonkul ve Fatih Tonkul hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı. 27 sayfalık iddianamede, örgütün yönetim modeli, hiyerarşik ve mali yapılanması ile il genelindeki şemasına yer verildi. İddianamede, Ahmet Tonkul'un FETÖ'ye destek sağladığını öne süren 7 ayrı tanık ve itirafçının ifadeleri yer aldı. FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda kurulduğu öne sürülen Aydın Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) üyesi olduğu belirtilen Ahmet Tonkul'un, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadığı, ancak, örgütün Aydın il imamı Abdülbekir Kalkan'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanıkla telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi. Ahmet Tonkul'un, FETÖ/PDY sanıklarıyla 5 kez yurt dışına çıktığı, bunlardan birinde, örgütün 'Ege Bölge imamı' olduğu belirtilen Bekir Baz ile birlikte döndüğü öne sürüldü. Ahmet Tonkul'un evinde yapılan aramada bulunan 'e ait kitaplar da deliler arasına girdi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul hakkında, TCK'nın 314/2'nci ve TMK'nın 5'inci maddesi gereğince, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Tuğba Kuruyemiş'in sahibi ve oğluna FETÖ'den hapis istemi
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