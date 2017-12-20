20 Aralık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? GÜNCEL

20 Aralık Çarşamba çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 20 Aralık Çarşamba altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 20 Aralık Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 156,09

Satış: 156,14

Çeyrek Altın

Alış: 249,07

Satış: 254,71

Yarım Altın

Alış: 496,57

Satış: 509,41

Tam Altın

Alış: 999,37

Satış: 1.024,28

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.032,00

Satış: 1.042,00

Ata Altın

Alış: 1.027,39

Satış: 1.053,10