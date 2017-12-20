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bu kez güldürmedi

piyasalarında arka arkaya gelen uyarıların ardından fiyatlarının son üç gündeki değer kaybı yüzde 20’ye yaklaştı.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 12:36
Bitcoin bu kez güldürmedi

İnternette dolaşımda olan 2017 yılı içinde fiyatını 20'ye katlamış ve pazar günü 19 bin 666 doları bularak tarihi zirvesini görmüştü. Bu seviyenin ardından Bitcoin büyük finans çevrelerinin radarına girdi.

Önce Singapur Bitcoin'deki son değer yükselişinin spekületif olduğunu belirterek piyasalarını uyardı. Ardından Japonya Merkez Bankası da Bitcoin'in henüz güvenilir para birimi olduğunu kanıtlamadığı yönünde görüş açıkladı.

Gelişmelerin sonrasında Japonya'daki büyük Bitcoin yatırımcıları satışa geçti.

Reuters Bitcoin fiyatının Asya piyasalarındaki son işlem günü içinde 15 bin 800 dolara düştüğünü bildirdi. Bitcoin'in bu seviyede üç günlük değer kabı yüzde 19.7.

Bitcoin kasım sonunda da birkaç saat içinde yüzde 20 değer kaybettikten sonra kısa süre içinde toparlanmıştı.

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Bitcoin bu kez güldürmedi
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