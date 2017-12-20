İHH 555 bin Arakanlıya yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, Arakan'da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan'dan Bangladeş'e göç eden 700 bine yakın Arakanlıya yardım ulaştırmaya devam ediyor. İHH, şu ana kadar 555 bin Arakanlıya yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vahdettin Kaygan, krizin başladığı 24 Ağustos'tan bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırdıklarını belirterek, göç dalgasının devam ettiği bölgede kriz bitene kadar İHH olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Kaygan, göçlerin kısmen de olsa azaldığını belirterek, "Yardımlarımızı Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kampları dışında Myanmar'ın Arakan eyaletinde Sittwe'deki IDP kamplarında ve Maundaw ve Buthidaung'da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İHH'NIN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ

İHH olarak gıda, barınma, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını anlatan Kaygan, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

"48 bin 817 adet gıda paketin dağıtımı, 9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı, 12 bin 400 aileye Adak Akika kurbanlarından pişirilmiş et dağıtımı, 0 ila 4 yaş arası bebek ve çocuklara 3 bin 750 bebek maması dağıtımı, 11 bin 865 aileye tente dağıtımı, 10 bin 140 aileye hasır dağıtımı, 450 aileye bambudan yapılan geçici barınak inşası, 65 tulumbalı su kuyusu, kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 65 su kuyusu inşa edildi."

Hijyen çalışmaları kapsamında 19 bin 750 hijyen paketi dağıtıldığını, 205 banyo ve tuvaletin hizmete sokulduğunu belirten Kaygan, 2 bin çocuğa hizmet sağlayacak olan 5 ayrı rehabilite merkezini açacaklarını ve bunlardan ilkinin de hizmete girdiğini bildirdi.

Vahdettin Kaygan, Bangladeş'teki kamplarda 2 ve Myanmar'da 1 olmak üzere günlük bin kişinin istifade ettiği toplamda 3 sağlık merkezi inşa edildiğini dile getirerek, 67 bin 245 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini belirtti.

Kaygan, erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 8 bin 86 aileye kıyafet paketi, 6 bin 483 aileye mutfak ve yaşam malzemeleri, 5 bin kişiye şemsiye, 4 bin 300 aileye nakit para ve 14 bin 85 aileye kışlık yardımlar kapsamında battaniye dağıtıldığını aktardı.