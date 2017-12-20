İTO Başkanı belli oluyor

İTO Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği olağan toplantıda, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İbrahim Çağlar'ın ardından İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelecek ismin de seçileceği tahmin ediliyor.

İlgili yönetmeliğe göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve birlik başkanı seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapıyor.

Buna göre, İTO'da yeni başkan belirlenene kadar mevcut başkan yardımcıları arasında en yaşlı isim olan Dursun Topçu başkanlık makamına vekalet edecek.

Dursun Topçu ve Gökhan Murat Kalsın'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı İTO Yönetim Kurulu'nda, Hasan Erkesim, Ebubekir Sıddık Koyuncu, Fahrettin Basiloğlu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Adil Coşkun, Öztürk Oran, Servet Samsama yer alıyor.

GÖKHAN MURAT KALSIN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, yönetmeliğe göre yönetim kurulunun en geç bir ay içinde toplanmak durumunda olduğunu belirterek, bu süreçte yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun oyunu alacak başkan adayının aynı ekiple nisan ayında planlanan seçime kadar mevcut dönemi tamamlayacağını dile getirdi.