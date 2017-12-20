Memur ve emekli maaşları zam oranı ne kadar? - 2018 SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - İşte detaylar

Yeni yıl için geri sayım başlarken milyonlarca memur ve emekli 2018'de alacağı zam oranını merakla bekliyor. 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla memur için merak edilen tüm bilgileri bu başlık altında derledik. ''2018'de memur ve emekliler ne kadar zam olacak'' cevabı en çok merak edilen soru. Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor. Peki Memur ve emekli maaşları zam oranı kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

2018'DE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memur, 2018'in başında alacağı zammı merak ediyor. Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Önce, memur emeklileri ile görevdeki memurların yeni yılda alacakları zam ile başlayalım. Memur ve emeklileri; geçmiş yıllarda yapılan toplu sözleşmeye göre zam oranları, 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti. Ocak ayında enflasyon kaynaklı bir fark oluşmadı, temmuz ayında ise yüzde 2.89 fark oluştu ve zamoranı yüzde 6.89 oldu.

EN AZ YÜZDE 5 ZAM

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak. Şimdilerde merak edilen ise, enflasyon farkı oluşup oluşmayacağı?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Ocak zammına. 6 aylık enflasyon rakamı 3 Ocak 2018'de açıklanacak olmasına karşın, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5'e yakın zam kesin. Buna göre, 2018'in ocak ayında en düşük SSK emekli aylığı 1.402 liradan 1.472 liraya en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.256 liradan 1.318 liraya yükselecek. Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerine çıkacak. Yeni sene ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ek ödemeleri de artacak.