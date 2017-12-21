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’ın hizmet ağı genişliyor

, Ankara ’nda açtığı gerçekleşen yeni ofisle, Türkiye’deki hizmet noktalarının sayısını 9’a yükseltti

Giriş Tarihi: 21.12.2017
Avec Car Rentals’ın hizmet ağı genişliyor
2017 Haziran ayında günlük araç kiralama sektörüne giren Avec Car Rentals, son yatırımını Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirdi. Yeni açılan Ankara Esenboğa Havalimanı ofisi ile birlikte hizmet verdiği nokta sayısı dokuza yükseldi. Avec Car Rentals'ın İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Bodrum Havalimanı, Balıkesir Edremit Havalimanı, Avec Otomotiv Tekstilkent, Avec Otomotiv Ümraniye ve Avec Otomotiv Çanakkale'de ofisleri bulunuyor.
Araç filosunun tamamını yeni ve bakımlı araçlardan oluşturan Avec Car Rentals, Call Center hattı ve www.aveccarrentals. com web sitesi üzerinden müşterilerinin hızlı ve avantajlı araçlar kiralayabileceği çözümler sunuyor. Avec Car Rentals Genel Müdürü Engin Yazıcı, Sabiha Gökçen, Antalya, Trabzon ve Kayseri'deki yeni yapacakları yatırımlar ile 2018 yaz sezonuna hizmet noktalarını arttırarak gireceklerini belirtti. Yazıcı, şunları söyledi: "Avec Car Rentals, müşteri memnuniyetine verdiği önemle, tüm alt yapısını en hızlı ve en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Tüm hizmet verdiği müşterilerini arayarak ve mailing yoluyla memnuniyetlerini ölçümlüyor ve gelen önerilerle hizmet ağını geliştiriyor. Ayrıca yol yardım asistans hizmetleri müşterilerini bekletmeden en kısa zamanda desteğini sunuyor."

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Avec Car Rentals’ın hizmet ağı genişliyor
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