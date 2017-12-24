Orka Holding’den global hamle

Damat, Tween ve D'S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding
, global atağa geçti. 2017'de farklı ülkelerde olmak üzere her ay ortalama 10 mağaza açan şirket, yılı yurtdışında 160 mağazayla kapatmayı planlıyor. Şirket, 2018'de ise yurtiçi-yurtdışı toplam mağaza sayısını 450'ye, cirosunu 750 milyon TL'ye, çalışan sayısını da 3 bin 400'e yükseltmeyi hedefliyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yurtdışında 73 ülkede 160 mağazaya ulaştıklarını dile getirerek "2023 yılında yurt içinde 500, yurt dışında bin mağaza ile toplamda bin 500 mağazaya sahip olmayı hedefliyoruz" dedi.