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Pizzaya yer var dönere yok

’lerin görünür yerlerinde yabancı markalara öncelik tanındığını belirten KasapDöner’in patronu Sarıtaş, “Yabancı ülkeler kendi lezzetlerini öne çıkarıyor. Bizde durum tam tersi” dedi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017
Pizzaya yer var dönere yok
Son yıllarda ciddi bir büyüme atağına kalkan zincir gıda markaları, alışveriş merkezlerinde () istedikleri noktalarda yer bulamamaktan şikâyet ediyor. Türk gıda markalarının artık dünyaya açıldığını ve global oyuncu olma yolunda ilerlediğini belirten sektör oyuncuları, 'de ise özellikle AVM'lerde geri planda bırakıldıklarını belirtiyor. 'ın sürekli 'yerli ve milli' vurgusu yaptığını hatırlatan KasapDöner Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Sarıtaş, ancak bunun AVM'lerde çok dikkate alınmadığını söyledi. Sarıtaş, "AVM'lerin görünür yerlerinde pizzacı, hamburgerci, yabancı zincir kahve markalarına öncelik tanınırken pideci, dönerci ya da yerli zincir kahve markaları daha arkalarda kalıyor. Öncelik tanınmıyor" dedi.

LEZZETLERİNİ KORUYORLAR
Birçok ülkenin kendi lezzetlerini korumak için özel çalışmalar yaptığını belirten Sarıtaş, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da döner tartışması yaşanmış ve dönerin yasaklanması gündeme gelmişti. Bu tartışmanın altında yatan asıl sebep Türk dönerine olan ilgi. Hem çok sevilmesi hem talebin artması, pizza, hamburger gibi dünya zincirlerini rahatsız etti" diye konuştu. Avrupa'da yerel lezzetlerin korunması amacıyla özel çalışmaların yapıldığını belirten Sarıtaş, "Venedik makarna ve pizzayı korumak için dönerciye izin vermiyor. markalarına öncelik tanıyor. Bizim böyle bir talebimiz yok ama arka plana da atmasınlar" ifadelerini kullandı.

ABD'DE ŞUBE AÇACAK
KasapDöner'in 2018 hedefleriyle ilgili de bilgi paylaşan Sarıtaş, "Bu yıl yurtiçi ve yurtdışında toplam 52 şubeye ulaştık. Gelecek yıl 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Döneri dünya markası yapma hedefiyle yola çıktıklarını ve hamburger çocuklarına döner yedirme iddiasında bulunduklarını aktaran Sarıtaş, "2018'de hamburgerin ana vatanı olan 'de şube açacağız" şeklinde konuştu.
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Pizzaya yer var dönere yok
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