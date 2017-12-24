Taşeron işçi için son dakika! Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması!

Taşeron düzenlemesinde son durum ne? Gündemde olan ve merakla beklenen taşeron düzenlemesi KHK'da yayımlandı. Bununla birlikte işçilerin gözü kadro müjdesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 696 sayılı KHK'daki taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdamı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Anadolun Ajansı Editör Masası'na katılan Sarıeroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. 450 bin kişi şuanda kamuda çalışan, 4 aşamalı çalışma yaptık.

Mahalli idarelerimizin birlikleri, kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimiz, özelleştirme ile gelen kardeşlerimiz ile ilgili bir paket.

Merkezi bütçe ile düzenlemeleri kabul ettik. Bütçe çalışmaları sırasında görüşülen, herkesin görüşlerini paylaştığı herkes kapsama girmiş bulundu.

Atatürk Orman Çiftliği gibi TİGEM'ler ek bir listede görmüştür arkadaşlarımız. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme yapmadık. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

4 OCAK 2017

OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.