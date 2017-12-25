250 Türk dünyaya yarış lastiği üretiyor

İzmit Pirelli Fabrikası, motor sporları
dünyası için adeta merkez haline geldi. Fabrika, 2007'den bu yana motor sporları için lastik üretiyor ve bu rakam her yıl 403 farklı türde yarış lastiğine ulaşıyor. Fabrikanın 20 bin metrekare büyüklüğündeki ek tesisinde 250'den fazla çalışan sadece yarış lastikleri üretiminde görev yapıyor. Pirelli, 2017'de iki ve dört çeker araçlara yönelik 460 şampiyonanın tedarikçiliğini üstlendi. Yılda yaklaşık 1200 yarışı kapsayan bu 460 şampiyonanın 157 pist serisi ve 69 ralli serisi olarak toplam 226'sı otomobillerle koşuluyor. Bu lastiklerin büyük bir kısmı ise Türkiye'de üretildi.