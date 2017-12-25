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Yıldırım'dan asgari ücret ile ilgili sürpriz görüşme

, bugün Türk-İş Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek

Giriş Tarihi: 25.12.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 10:20
Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret ile ilgili sürpriz görüşme

Habertürk'ün aktardığına göre, , bugün Türk-İş Başkanı ile bir araya gelecek. Görüşmede önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2018 yılı asgari ücret kararının gündemde olması bekleniyor

Asgari ücrette Türk-İş'in teklifi bin 893 lira olması yönünde iken, DİSK'in teklifi de 2 bin 300 lira. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor.

Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti ve hesaplamalara göre bu da bin 600 TL'ye tekabül ediyor.

Sürpriz görüşme basına kapalı bir toplantı olacak.

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Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret ile ilgili sürpriz görüşme
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