Dolar çakıldı, borsa yükseldi!

Yılın son haftasının açılışında 3,8070 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3,8100'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5250 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla artışla 5,1010 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu belirterek, kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 3,85'in ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

BORSA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Açılışta BIST 100 endeksi 605,74 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile spor oldu.

Cuma günü 112.156,74 puanla 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 111.099,47 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde Noel tatili olması nedeniyle yurt içi piyasalarda sakin bir seyir izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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